На мечі статуї є 4 радянські зірки. І в Олексія вже є план, як їх звідти прибрати.

Декомунізація Батьківщини-матері на фінішній прямій. Тризуб встановлено, тож найважча частина вже позаду. Нині тривають оздоблювальні роботи, якими власноруч займається автор тризуба - Олексій Пергаменщик.

Наші журналісти поспілкувалися з майстром і дізналися, коли буде завершено всі роботи, а також поцікавилися історією створення тризуба для монумента. Усе розповість Євген Бригар.

Неймовірна спека, потужні вітри й постійні повітряні тривоги. В таких умовах Батьківщина-мати остаточно позбувається радянського ярма.

Євген Бригар, кореспондент:

Робота над таким масштабним проєктом розпочиналася ось у такій зовсім невеличкій майстерні. Саме тут автор і скульптор-монументаліст українського символу Олексій Пергаменщик створював свої перші макети. Наприклад, ось такі мініверсії уже знайомого всім нам тризуба.

Усього ж у розробці було близько трьох десятків варіантів українського символу. Розглядали герби княжих часів, сучасні варіанти. Обрали той, що стилістично найбільше підходить монументу.

Олексій Пергаменщик, скульптор-монументаліст:

Коли ми вибрали вже більш-менш притомний варіант, ми його перенесли на комп'ютер, зробили до 20 варіантів розміщення на щиті, тому що він має бути не замалий і не завеликий.

Зрозуміти, як правильно розмістити тризуб на щиті - було одним із найважчих завдань, - зізнається Олексій. Кресленням Батьківщини-матері - понад 40 років! Щоб перевірити точність данних, необхідно було піднятися на споруду.

Олексій Пергаменщик, скульптор-монументаліст:

Виявилося, що дуже великі розбіжності між кресленнями. Тобто, креслення були менш точні й там було більше розбіжностей, ніж фактично. Тому що фактично він був зварений ідеально. Там, знаєте, як якась космічна ракета - на ширині 8 м щита, там 5-мм розбіжність.

Відцентрувати символ на щиті Олексію допомогав один з авторів сучасного тризуба, який затверджено у Конституції. Олексій певен: разом вони знайшли ідеальний варіант.

Ось ці ритми строго попадають на кути. Якщо ми продовжимо цей ритм, ми попадаємо строго на кут. І взагалі ритміка у тризуба така, що вона іде з землі в небо, і ми маємо дати йому простір, куди розвиватися. Я, як автор, вважаю, що цей варіант найвдаліший.

Остаточний варіант тризуба був затверджений і розроблений за півтора місяця. Для такого масштабного проєкту швидкість - надвисока, каже Олексій. У такому ж темпі виготовляли металевий символ.

Нині Олексій бере безпосередню участь у фінальних роботах. Ось фрагмент його інтерв'ю з висоти близько ста метрів.

Розжарене, розпечене, метал відблискує, до нього доторкнутися неможливо. Він градусів 80.

Зараз Олексій займається тим, щоб зробити колір встановленого тризуба ідентичним монументу. Для цього хоче штучно відтворити природні процеси окислення, однак у дуже стислий термін.

Олексій Пергаменщик, скульптор-монументаліст:

Я його маю повністю відшліфувати, а потім притерти, пригасити й зробити штучну ерозію. Таким чином, щоб не треба було чекати 40-50 років, поки воно зіллється, а просто зробити це одразу.

Після цього можна буде впевнено казати, що роботи зі встановлення тризуба пройшли успішно. Однак є ще дещо. На мечі статуї є 4 радянські зірки. І в Олексія вже є план, як їх звідти прибрати.

Олексій Пергаменщик, скульптор-монументаліст:

За мої кошти я хочу зробити декомунізацію зірок. Їх 4 штуки по мечу. Ми знаємо, як це зробити. Там на голові є люк, спуститися з голови на плече. Потім по руці піднятися на альпіністському спорядженні, там закріпитися, і я просто безкоштовно ці зірки зріжу, здам їх на зберігання директору музею. Там під ними є метал, зашліфуємо, наче нічого не було.

І виконати таку роботу необхідно в найближчі 2-3 тижні, каже Олексій, поки тепло і сухо. А от завершити всі роботи з тризубом скульптор планує до Дня незалежності України.