У Благодатному на Херсонщині розшукують двох чоловіків - місцевих жителів, яких росіяни вивезли у невідомому напрямку під час окупації села. Від березня 22-го - від них жодної звістки. Але родини не втрачають надії і продовжують пошуки. Просять всіх, хто має хоч якусь інформацію - повідомити про долю їх рідних. Наталія Сінченко продовжить.

Людмила - сестра викраденого чоловіка:

Це мій брат, Віталій, якого 31 березня 2022 року забрали російські військові з дому.

Вже майже півтора року рідні нічого не знають про Віталія. Рашисти викрали чоловіка під час окупації села Благодатного.

Людмила - сестра викраденого чоловіка:

Він знаходився дома, після прильотів з кумом, прийшли привести порядок вдома, бо було два прильоти в двір, вигоріли всі хозпостройки, маму осколками поранили.

Про те, як усе відбувалося, рідні Віталія знають зі слів сусідів.

Ніна - мати викраденого чоловіка:

Віталю нашого забрали. Приїхало 2 БМП 8 чоловік було. Вони вскочили, забігли в двір. У нього був друг, його кум.

Людмила - сестра викраденого чоловіка:

Одні кажуть: було дві машини, хтось каже одна машина, але те, що їх вивели вдвох з мішками на голові. Це всі бачили.

Людмила стверджує: окупанти стежили за братом. А напередодні викрадення - обшукали кімнату Віталія.

Людмила - сестра викраденого чоловіка:

Це кімната мого брата, після приходу нечисті. Вони вигребли все, забрали документи, забрали його речі, тому, що 28 числа, він мав виїжджати на заробітки за кордон, тобто сумки у нього були складені разом з документами.

Рідні впевнені: рашисти діяли за наводкою місцевих калоборантів.

Людмила - сестра викраденого чоловіка:

Дуже багато людей, тут готували їм їсти, кормили їх, скоріше за все вони… - Тобто колаборанти все ж таки є в селі? - Вони завжди були і є. Вони по сей день ходять.

Рашисти утримують тисячі цивільних. І заради їхньої безпеки юристи радять не розголошувати точну статистику та особисті дані викрадених. Натомість - діяти за чітким алгоритмом.

Андрій Толпекін – юрист:

В першу чергу, щоб я рекомендував: повідомити в інформаційне бюро. По-друге, звернутися до об'єднаного центру з пошуку та звільнення людей Служби безпеки України і найголовніше: звернутися до Національної поліції за Вашим місцем проживання. Повідомити якомога більше інформації, доказів того, що людина знаходиться в полоні. Звертайтеся у письмовому вигляді і требуйте відповідно і конролюйте ситуацію, що щось робиться стосовного вашого звернення.

Щоправда, дізнатися щось часом дуже складно. Про Віталії досі - самі чутки.

Людмила - сестра викраденого чоловіка:

Звернулися на гарячу лінії про викрадення людини. Також була написана заява головою Чорнобаївської ради Антоніною на Отг, що в нас пройшло викрадення людей.

Ніна - мати викраденого чоловіка:

Голова сільради, він каже наших хлопців як бралися та поверталися. Він каже в Каховке. Я так чув, що він в Каховке, але не знаю.

Рідним Віталія тільки і залишається - вірити і чекати брата і сина.

Людмила - сестра викраденого чоловіка:

В нас надія на те, що він буде, що він прийде. На все свій час ми думаєм.

Згідно з гуманітарним міжнародним правом Україна не може проводити обміни цивільних. Поверненням заручників кремля займаються українські громадські організації, які співпрацюють з правоохоронцями.