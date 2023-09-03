У Запоріжжі пролунав вибух [ Редагувати ]
У неділю зранку, 3 вересня, у Запоріжжі пролунав вибух. Його чули у декількох районах міста.
Про це повідомляє "Суспільне".
У деяких районах Запоріжжя було чути звук вибуху.
Варто зазначити, що станом на 9:30 повітряну тривогу у Запорізькій області не оголошували.
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