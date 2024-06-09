В росії вперше вдалось уразити літак Су-57 - ГУР [ Редагувати ]
Головне управління розвідки (ГУР) заявило про ураження новітньорого російського літака Су-57. Це відбулось вперше в історії.
Про це повідомляє ГУР.
"8 червня на території аеродрому "Ахтубінск" в Астраханській області РФ, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57", - йдеться у повідомленні.
За даними розвідки, про це свідчать супутникові знімки стоянки літака на ворожому аеродромі.
"На знімках видно, що 7 червня Су-57 стоїть цілий, а вже 8 червня біля нього зʼявились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження", - додали в ГУР.
по темі
У Чорному морі на ранок неділі, 9 червня, росія тримає один ракетоносій, "начинений" ракетами типу "Калібр". Також вони є і в Азовському, і у Середземному морі
Москва за допомогою кримінальних справ намагається дискредитувати прозахідні уряди України, які були прихильниками революцій у 2004 та 2014 роках
Втрати росії у війні проти України за добу з 8 на 9 червня, становили 1270 окупантів
Українські захисники утримують під своїм контролем більшу частину Вовчанська. Вони намагаються витісняти ворога з міста та просуватися вперед
8 червня у лікарні померла жінка, яка постраждала під час обстрілу приватного будинку у Полтавській області днем раніше