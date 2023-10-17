Бій за Петропавлівку: як її звільняли бійці Інтернаціонального легіону "Браво" [ Редагувати ]
Далі про іноземців, які добровільно зголосилися боронити Україну. Зокрема, легіонери разом з українськими військовими звільняли Куп'янський район Харківської області, окупований у перші дні повномасштабного вторгнення. Далі історія роти "Браво" - першого батальйону Інтернаціонального легіону Сухопутних військ ЗСУ та бою за Петропавлівку.
Куп'янський район. На цих кадрах - робота бійців Інтернаціонального легіону "Браво". Саме вони торік стали одними з тих, хто зміг вибити загарбників з Харківщини.
Позивний "Кенобі", військовослужбовець Збройних сил України:
росіяни дуже "люблять" історію про Петропавлівку, бо вони хочуть зобразити нас якимись божевільними маніяками, які зайшли в село і просто розстріляли беззбройних російських солдатів. Проблема в тому, що це неправда - ворог активно давав відсіч, вони хотіли втримати позиції, вводили в бій нові підрозділи.
Роботи було багато, зазначають бійці. Небезпека чатувала на кожному кроці.
Позивний "Карі", військовослужбовець Збройних сил України:
росіяни відкрили вогонь. Кулями мені пробило підсумки з обох боків - там тепер повно дірок, як і в моїй кишені. Побратиму, який стояв поруч пробило обидві ноги. Тож ми знову були "прибиті" до землі. У мене не було медичного спорядження, окрім турнікетів. Тож я наклав йому турнікети на обидві ноги.
Поступово бійці прочісували вулицю за вулицею. Ситуацію ускладнювало те, що в населеному пункті залишалися цивільні.
Позивний "Пен", військовослужбовець Збройних сил України:
Наші україномовні та російськомовні бійці поспілкувалися з місцевим населенням, щоб заспокоїти їх. Ми ж повинні були вивести їх з будинків та підвалів - перевірити, чи вони не переховують російських солдатів. Звичайно ж, ми допомагали їм, пояснили, як потрібно поводитися, як займати укриття. Ми не зустріли жодних проросійськи налаштованих громадян.
На військову операцію в бійців пішло кілька днів. Ворог поніс великих втрат, дехто з окупантів - потрапив в полон.
Позивний "Карі", військовослужбовець Збройних сил України:
Я б не сказав, що було страшно. Страх приходить пізніше - увечері, коли лягаєш спати, коли починаєш думати про пережитий день
Позивний "Пен", військовослужбовець Збройних сил України:
Коли наші солдати побачили, як їх люди обіймають, розмахують українськими прапорами - це дуже підняло нам бойовий дух.
Жителі Петропавлівки:
Спасибо, ребята! Дождались! - Води? Нічого не хочете? Хліба, може, дати? - Ой, ні! Дякую.
А ось такі моменти запам'ятовуються найбільше, кажуть бійці. І допомагають продовжувати протистояти загарбникам.
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