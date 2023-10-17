Далі про іноземців, які добровільно зголосилися боронити Україну. Зокрема, легіонери разом з українськими військовими звільняли Куп'янський район Харківської області, окупований у перші дні повномасштабного вторгнення. Далі історія роти "Браво" - першого батальйону Інтернаціонального легіону Сухопутних військ ЗСУ та бою за Петропавлівку.

Куп'янський район. На цих кадрах - робота бійців Інтернаціонального легіону "Браво". Саме вони торік стали одними з тих, хто зміг вибити загарбників з Харківщини.

Позивний "Кенобі", військовослужбовець Збройних сил України:

росіяни дуже "люблять" історію про Петропавлівку, бо вони хочуть зобразити нас якимись божевільними маніяками, які зайшли в село і просто розстріляли беззбройних російських солдатів. Проблема в тому, що це неправда - ворог активно давав відсіч, вони хотіли втримати позиції, вводили в бій нові підрозділи.

Роботи було багато, зазначають бійці. Небезпека чатувала на кожному кроці.

Позивний "Карі", військовослужбовець Збройних сил України:

росіяни відкрили вогонь. Кулями мені пробило підсумки з обох боків - там тепер повно дірок, як і в моїй кишені. Побратиму, який стояв поруч пробило обидві ноги. Тож ми знову були "прибиті" до землі. У мене не було медичного спорядження, окрім турнікетів. Тож я наклав йому турнікети на обидві ноги.

Поступово бійці прочісували вулицю за вулицею. Ситуацію ускладнювало те, що в населеному пункті залишалися цивільні.

Позивний "Пен", військовослужбовець Збройних сил України:

Наші україномовні та російськомовні бійці поспілкувалися з місцевим населенням, щоб заспокоїти їх. Ми ж повинні були вивести їх з будинків та підвалів - перевірити, чи вони не переховують російських солдатів. Звичайно ж, ми допомагали їм, пояснили, як потрібно поводитися, як займати укриття. Ми не зустріли жодних проросійськи налаштованих громадян.

На військову операцію в бійців пішло кілька днів. Ворог поніс великих втрат, дехто з окупантів - потрапив в полон.

Позивний "Карі", військовослужбовець Збройних сил України:

Я б не сказав, що було страшно. Страх приходить пізніше - увечері, коли лягаєш спати, коли починаєш думати про пережитий день

Позивний "Пен", військовослужбовець Збройних сил України:

Коли наші солдати побачили, як їх люди обіймають, розмахують українськими прапорами - це дуже підняло нам бойовий дух.

Жителі Петропавлівки:

Спасибо, ребята! Дождались! - Води? Нічого не хочете? Хліба, може, дати? - Ой, ні! Дякую.

А ось такі моменти запам'ятовуються найбільше, кажуть бійці. І допомагають продовжувати протистояти загарбникам.