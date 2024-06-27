Ще один шлях реалізації ветерана вже у цивільному житті власна справа. У селі на Рівненщині родина ветерана АТО вирощує лохину. Спершу 50 соток засадили самі, а цьогоріч узяли у держави грант на пів мільйона гривень, докупили саджанці, і вже мають чималу плантацію у півтора гектара.

Чому та як наважився відкрити власний бізнес після демобілізації та як справляється на полі колишній військовослужбовець - розповів моїм колегам. Його історія - далі у сюжеті.

Цю землю на території колишнього колгоспу в селі Тур'я Ігор Фінюк отримав як ветеран російсько-української війни ще п'ять років тому. Довго її, каже, розчищали та приводили до ладу, а тепер це поле лохини.

Я дуже люблю цю ягоду. Я заходжу з кавою на ділянку: перше поїм ягоду, а тоді вип'ю кави, і тоді вже йду до роботи.

Ігор Фінюк - учасник бойових дій, захищав українські кордони з перших днів війни, брав участь в АТО. Водій за фахом став у лави королівської бригади.

Ігор Фінюк, ветеран російсько-української війни, житель села Тур'я:

Бахмутівська траса, потім Кримське, Золоте, Лисичанськ. Я був заступником командира взводу забезпечення. 31-й блокпост нас руські нападали і одбивали+ Прилетіло і мусів з машини влітати в бліндаж, ну просто пару секунд, то така була контузія.

Після демобілізації ветеран змушений був їздити на заробітки за кордон, бо в його селі роботи не було. Згодом, каже зрозумів, що працювати можна і вдома, і почав вивчати ягідництво. Розпочав власну справу.

Допомагає батькові у полі й син Андрій. Загалом родина Фінюків вирощує шість сортів лохини. Вибирали їх за різним періодом дозрівання, щоб розтягнути сезон збирання ягід аж до осені.

Андрій Фінюк, житель села Тур'я:

Ми ще посадили сорт "Блюкроп", він - середній період дозрівання. Також посадили ще сорт "Чендлер". Він є середньопізнього дозрівання.

У це поле родина вклала більш як пів мільйона гривень. А цьогоріч скористалися програмою держпідтримки ветеранського бізнесу й отримали ще 500 тисяч.

Ігор Фінюк, ветеран російсько-української війни, житель села Тур'я:

Ми придбали за ці кошти тисячу двісті саджанців. Купили моцний насос, щоб міг поливати всю площу. 60 тонн кислого торфу купили для посадки, і ще придбали тракторний подрібнювач.

Купленими за грантові кошти саджанцями цьогоріч засадили ще гектар землі.

Дружина Ігоря Миколайовича збирає перші цьогорічні ягоди. Щоб лохина дала гарний врожай, каже, потрібно біля кущів працювати цілий рік.

Алла Фінюк, дружина ветерана, жителька села Тур'я:

Люди зимою відпочивають, а в нас і зимою немає відпочинку, тому що так: треба збирати щепи в лісі, кору, дрину возити, торф постійно підсипати, потім з січня-лютого вже різати, вже обрізати корчі.

Врожай Фінюки збирають вдруге. Торік з п'ятдесяти соток отримали чотириста кілограмів ягід. Цьогоріч сподіваються на щедріший врожай, бо кущі підросли.

Чотири кілограми на цьому кущі буде сто відсотків, я надіюсь.

Андрій Фінюк, житель села Тур'я:

Ціна цьогоріч більш приваблива. У минулому стартувала ціна на першу ягоду - це 300 гривень за кілограм. В цьому році. Чотириста гривень за кілограм.

Лохину з поля Фінюків купують і рівняни, і жителі сусідньої Тернопільщини, та про прибуток у цьому ягідному бізнесі поки що не йдеться, каже Ігор Миколайович. Плантацію заклали на перспективу. Ці рослини можуть давати врожай до п'ятдесяти років.

Для обробітку лохини хочуть найняти двох працівників, як вимагають умови гранту. Завдяки такій державній підтримці власну справу на Дубенщині започаткували вже понад сто місцевих жителів.

Всеволод Пекарський, начальник Дубенської районної військової адміністрації:

Було написано близько 130 грантів. Загальна сума допомоги від держави становить близько 33 мільйонів гривень. Додатково в громадах було створено понад 265 робочих місць.

Для Ігоря Миколайовича власне лохинове поле ще й своєрідна реабілітація і змога підтримати армію. Частину від вторгованих коштів передає захисникам, бо ветеран не з чуток знає, якою ціною вони виборюють нашу перемогу.