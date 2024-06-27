У четвер, 27 червня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай розповів про те, чи варто очікувати підвищення податків в Україні.

Ще місяць тому, я б сказав, що точно не уникнути збільшення податків. Насправді, ми не мали інших джерел для фінансування оборони, був істотний брак коштів, тому анонсоване підвищення було невідворотне. Зараз ситуація трохи помінялася. В першу чергу мова йде про ті 50 млрд доларів доходів від російських активів. Точніше, фінансування, яке нам нададуть країни Заходу, доходу від цих активів. Це трішки зменшує напруження.

"Тобто, на наступний рік Міністерство фінансів матиме достатньо ресурсу, щоб закрити щорічний розрив у фінансуванні, який щорічно консервативно становить 38-40 млрд доларів. Що більш добре, є очікування, що частину цих коштів ми зможемо спрямувати на потреби оборони, чого раніше не було. До тепер це було фінансування з власних видатків", - сказав він.