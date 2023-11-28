У селі Станичне Красноградського району Харківщини чоловік, перебуваючи у стані сп'яніння, облив бензином підлітків і намагався підпалити їх.

Про це повідомляє поліція регіону.

Ситуація розгорнулася в місцевому магазині, де четверо дівчат і хлопець знаходилися за столиком. П'яний чоловік, тримаючи у руках пластикову пляшку, підійшов до них і облив їх бензином, а потім намагався підпалити. Серед потерпілих наймолодшій лише 11 років, а найстаршій - 17.

"Відео з камер спостереження шокує - дорослий чоловік чіпляється до компанії підлітків в магазині, а потім виливає на них горючу рідину та підпалює. На щастя діти встигли втекти. Причини, з яких він напав на дітей, невідомі – рідину він вилив за секунду, одразу підпалив і вже за мить вся компанія підлітків опинилася у вогні", - зазначив начальник слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Поліція ідентифікувала особу зловмисника, яким виявився 40-річний місцевий безробітний, що зловживає алкоголем.

Підлітків було госпіталізовано, і їхньому здоров'ю та життю нічого не загрожує.

Злочинець може бути засуджений до 15 років ув'язнення або навіть довічного ув'язнення. Його дії кваліфікували як спробу умисного вбивства двох чи більше осіб, включаючи неповнолітніх, з використанням методу, що становить загрозу життю численних осіб.

Нагадаємо, на Харківщині 29-річний водій автомобіля Subaru Forester вчинив смертельний наїзд на двох військовослужбовців. Один із постраждалих загинув на місці аварії, а другий, не приходячи до тями, помер у лікарні через кілька днів. Про це повідомила поліця Харківської області.