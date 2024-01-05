За інформацією політолога Валерія Гончарука проти народного депутата України Антона Яценка порушено кримінальні провадження по 2 статтях - 111-2 та 114-1 ("Пособництво державі-агресору" та "Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань"). Про це політолог заявив у своєму дописі на Facebook.

"Проти нардепа Антона Яценка порушили кримінальні провадження по 2 статтях - стаття 111-2, "Пособництво державі-агресору" та стаття 114-1 "Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань".

Антон Яценко - типовий український депутат. З 2007 року по 2012 р. - народний депутат України VI скликання від Блоку Юлії Тимошенко. З 2011 по 2014 - член Партії регіонів.

У червні 2013 року в числі 148-ми народних депутатів України підписав Звернення депутатів від Партії регіонів і КПУ до польського Сейму з проханням "визнати Волинську трагедію геноцидом щодо польського населення і засудити злочинні діяння українських націоналістів".

У 2014 та 2019 обирався як самовисуванець, у чинному парламенті доєднався до депутатської групи "За майбутнє", це та що про Ігоря Валерійовича.

Потім з Ігорем Валерійовичем дружити стало небезпечно, й депутат Антон знову долучився до Батьківщини, але ненадовго. 18 травня 2021 року перейшов до фракції Батьківщина, 24 березня 2022 покинув фракцію Батьківщина...

А ще депутата вважають батьком "тендерної мафії". Кращий зразок депутата мажоритарника якого неодноразово звинувачували в підкупі виборців", - написав політолог.

Разом з цим, Валерій Гончарук говорить про те, що весь час Яценкові вдалося уникати відповідальності. Натомість цього разу звинувачення у державній зраді є досить серйозними.

"У червні 2018-го український депутат Антон звинуватив у вбивствах мирних жителів та мародерстві учасника боїв за Донецький аеропорт Олега Герваса. Після цього "кіборг" подав на Антона позов до Печерського районного суду Києва.

24 січня 2020 року суд виніс ухвалу, в якій зобов'язав Яценка спростувати неправдиву інформацію та виплатити на користь позивача 5 тисяч гривень моральної компенсації. ї

Цього разу, як стверджує мер Умані Ірина Плетньова, Яценко прямо закликав домовлятися з росіянами і згорнути виділення грошей від громади на підтримку ЗСУ", - пише Валерій Гончарук.

Як стало відомо, мова іде про кримінальні провадження №42023000000002046 та №42023000000002047 від 28.12.2023, відкриті Генеральною прокуратурою України.