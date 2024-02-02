У нас і до анексії Криму і війни на Донбасі, і до повномасштабного вторгнення, і навіть зараз постійно обговорюють одне й те саме: Україні потрібна потужна економіка, "національний виробник" і "високооплачувані робочі місця", "гарантії прав бізнесу" і "припинення свавілля правоохоронців". Буквально щороку ми заходимо на це коло по новому. Але чомусь весь час говоримо про локальні проблеми й економічну тактику замість того, щоб говорити про стратегію. Здавалося б, війна для цього не найкращий час. Але, враховуючи, що війна довела нежиттєздатність старої української моделі, саме зараз час говорити про нову модель.

Економічна політика, точніше її майже повна відсутність в останні 33 роки, була довгостроково вигідна лише для простих моделей бізнесу - переважно ресурсного типу. В підсумку ми мали низькі податки на великий бізнес, великий інтерес податківців і правоохоронців до малого та середнього бізнесу, відсутність мотивації платити своїм співробітникам гідну зарплату, відсутність визначених державою пріоритетів розвитку.

Відсутність будь-якого довгострокового планування призвела до того, що Україна взагалі не інвестувала гроші у професійну освіту, у якісну вищу освіту й у прикладну науку, які могли б слугувати базою для нової індустріалізації, для створення технологічної економіки. Відповідно, поступово сформувалася і соціально-політична модель, яка відповідає економічній невизначеності - популізм як основа політики, постійна боротьба за "потоки" як зміст української політики. Бо якщо майже єдина модель економічного успіху - це рента, то і боротьба йде за ренту. Це, до речі, одна з фундаментальних причин, чому Україна виявилася неготовою до російської агресії.

Дуже іронічно, але ця незбалансована ресурсна модель заважала розвиватися в тому числі й ресурсним галузям. Майже рідний для мене ринок газу багато років був фактично закритим для адекватних приватних інвестицій, ринок енергетики досі є надмонополізованим, українська металургія поступово у структурі виробництва деградувала з виробництва переважно сталі та прокату в експорт руди. Вторгнення росії тільки додатково акцентувало увагу на цих очевидних недоліках - у нас практично немає складної промисловості, яку можна швидко перевести на військові рейки. І ми вимушені критично залежати від допомоги Європи й Америки не тільки у постачаннях зброї, але й у налагодженні виробничих ліній по снарядах і техніці. Крім того, Китай, який є доволі непередбачуваним партнером, досі є головним постачальником комплектуючих майже для всіх дронів, що виробляє Україна.

Що з цим робити? Прямо зараз - в умовах інтенсивних бойових дій - треба зосередитись на тому, щоб не ускладнювати бізнесу життя. Держава має зосередити свою увагу на прозорості та нормальній роботі судів, на обмеженні права недоброчесних правоохоронців блокувати роботу підприємств. Крім того, я впевнений, вже зараз ми можемо працювати над створенням спеціалізованих виробничих промислових зон на заході країни. В тому числі гарантувати новим виробництвам прозору і доступну схему підключенням до комунікацій. Зараз, коли ти хочеш відкрити виробництво, часто маєш рік чекати на підключення електрики. Це нездорова ситуація, яку держава може легко вирішити адекватним регулюванням.

Довгостроково ж потрібно працювати над формуванням економічної моделі, яка враховує і сильні, і слабкі сторони України. Ми маємо дивитися на себе і свій економічний потенціал реалістично.

Наші дві головні слабкі сторони довгостроково - сусідство з росією (її агресивність і загроза з її боку скоріше за все збережеться) і демографія (українці - нація, що старіє, яка пережила найбільший відтік населення в Європі з часів другої світової). Обидві ці проблеми не мають простого розв'язання. І тому мають бути враховані в побудові нової економічної моделі. Наші дві головні сильні сторони - наявність великого ресурсного потенціалу (і аграрного, і енергетичного, і металургійного) і сусідство з найбільшим ринком у світі - європейським.

Демографічний виклик вимагає від нас не тільки працювати над поверненням українців, які поїхали, але й робити ставку не на кількість, а на якість робочої сили. Якісна освіта. Якісна медицина. Приваблива соціальна модель. Висококваліфікована і технологічна промисловість.

Безпековий виклик вимагає віддати пріоритет військово-промислового комплексу, де Україна може стати, базуючись на історичному досвіді військової промисловості, одним зі світових лідерів. Виробляти зброю і техніку для себе, для майбутніх партнерів по НАТО, для всіх країн, які вимушені бути постійно готовими до оборони від диктатур.

Наявні українські ресурси мають використовуватися не в рамках старої олігархічної моделі, а як можливість для розвитку технологічної економіки. Ми вже маємо успішний досвід, коли обмеження на експорт деревини допомогли українські меблевій промисловості стати успішним експортером до Європейського Союзу. Українські меблі продаються у Європі. Так само може бути з металевими виробами, з промисловим обладнанням, зі зброєю. Наприклад, на українському Донбасі виявлено значні поклади літію, який критично важливий для "зеленого переходу". Чи має Україна експортувати літій? Або має залучати інвестиції, щоб виробляти акумулятори та інші продукти глибокої переробки? У новій економічній політиці - друге.

Нарешті, наша інтеграція у західний світ і у Європейський Союз створюють великі можливості для експортноорієнтованих галузей. Ми вже бачимо, як українська аграрна галузь створює реальні чи вигадані проблеми для польських, угорських, румунських фермерів.

Але наша можливість для економічної експансії в Європі не тільки в тому, щоб вивозити до ЄС збіжжя й іншу аграрну сировину. Враховуючи, як швидко у світі зростає нестабільність і як швидко торговельні маршрути з Азії в Європу стають небезпечними через терористів та диктаторів, Україна може стати промисловою базою, куди переїде частина виробництва європейських компаній зі Східної та Південно-Східної Азії. Так, для цього нам доведеться виправити базові проблеми, наприклад, специфічність нашої судової системи, але без цього взагалі будь-який розвиток України буде неможливий.

Тому вже зараз, коли українські політики, економісти, соціологи, а також наші міжнародні партнери обговорюють відновлення України після війни, треба опрацьовувати проблеми та можливості України у стратегічному економічному розвитку. Адже без цього ані довгострокова безпека, ані саме виживання української держави й українців як нації будуть неможливими. Треба припиняти ходити по граблях.

Олександр Кацуба - український підприємець, експерт у сфері енергетики, власник компанії АЛЬФА ГАЗ.