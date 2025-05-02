Один з найбагатших людей Норвегії загинув у Польщі [ Редагувати ]
У Польщі внаслідок дорожньої аварії загинув норвезький бізнесмен Вігнер Ліндал Олайсен, магнат рибної промисловості й один із найбагатших громадян країни. Про це повідомляє RMF24.
Аварія сталася на трасі №50 між населеними пунктами Гура-Кальварія та Колбель у Мазовецькому воєводстві. Автомобіль Jaguar DK50, яким їхав 42-річний бізнесмен, з невідомих причин врізався в дерево. Судячи з фото, машину буквально розірвало навпіл.
Вігнер Ліндал Олайсен був співвласником компанії Nova Sea, заснованої його батьком у 1972 році. Компанія спеціалізується на вирощуванні та переробці лосося і має понад 30 племінних ферм у північній Норвегії.
На початку 2025 року Олайсен продав частку в Nova Sea найбільшому у світі виробнику лосося - норвезькому концерну Mowi. За цю угоду він отримав майже $750 млн.
Раніше, з особистим статком у 544 млн крон ($52,3 млн), він був включений до списку 400 найбагатших норвежців журналом "Kapital".
Вігнер Ліндал Олайсен
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