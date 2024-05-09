Майже весь балтійський оселедець виловлюється траулерами у прибережних водах, а потім вирушає на лососеві ферми в Норвегії як корм. Через це балтійський оселедець знаходиться на межі зникнення, пише Bloomberg.

З 1960-х років запаси оселедця в Балтійському морі вичерпалися на 90%. Вчені попереджають, що популяція балтійського оселедця може зникнути, що поставить під загрозу екосистеми Балтики, оскільки оселедець і кілька - основні джерела їжі для птахів, ссавців і великих риб.

Єврокомісія вже пропонувала заборонити вилов оселедця, однак країни Балтії наклали на цю пропозицію вето. Зараз для кожної країни Балтії встановлено квоту, при цьому для суден обмеження на вилов не встановлені. Це дозволяє виловлювати велику кількість оселедця за один улов.

Лише на 20 траулерів з портів Швеції та Данії припадає 95% всього оселедця, що виловлюється в територіальних водах Швеції.

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Власник невеликої компанії Rovogerns Surstromming, яка виробляє шведський делікатес сюрстремінг (консервований квашений балтійський оселедець), заявив, що раніше вдавалося добути достатньо оселедця для випуску 5 тис. консервних банок делікатесу на рік, а зараз - лише 1 тис. банок.

З нестачею оселедця зіткнувся і один із найбільших виробників сюрстремінгу - Oskars Surstromming. Глава компанії розповів, що з 2022 року його компанія випустила майже 20 тис. консервів, порівняно з 250 тис. банок у середині 2000-х.

На Норвегію припадає більше половини лосося, що вирощується у світі. У 2023 році норвезькі ферми експортували риби на $17 млрд. До Норвегії оселедець надходить через Данію, тому відстежити, скільки оселедця йде на корм норвезькому лососю, проблематично, наголошує агентство.

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