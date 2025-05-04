Американка Волш побила світовий рекорд у плаванні на 100 м батерфляєм [ Редагувати ]
Американська плавчиня Гретчен Волш встановила новий світовий рекорд на дистанції 100 метрів батерфляєм.
У попередньому запливі на змаганнях Pro Swim Series у Форт-Лодердейлі (США) 22-річна Волш показала результат 55,09 секунд.
Волш покращила власне досягнення (55,18), встановлене у червні 2024 року.
Волш зараз також є рекордсменкою світу на короткій воді на дистанціях 50 м вільним стилем, 50 м і 100 м батерфляєм, а також 100 м комплексом.
На Олімпіаді в Парижі Волш здобула дві золоті та дві срібні медалі. Також на її рахунку золото, срібло та бронза чемпіонату світу 2023 року.
по темі
3 травня у китайському Шанхаї відбулися другі в сезоні змагання Діамантової ліги у жіночому секторі зі стрибків у висоту, перемогу в якому здобула українка Ярослава Магучіх.
У комплексному заході взяли участь близько 500 атлетів. Учасники змагалися у шести адаптивних видах спортивних дисциплін. Більше розкаже Михайло Манилюк.
Проводять його сьомий рік поспіль. Атлети привертають увагу до ідеї відновлення Галицької трансверсальної залізниці. Репортаж Жанни Дутчак.
Змагалися у двох категоріях: стоячи та на кріслах колісних. Чому такі ініціативи корисні та що кажуть самі військові - розкажемо далі.
Участь взяли понад тисячу людей: військовослужбовці, спортсмени та всі охочі, об'єднані однією метою: допомогти фронту. Анастасія Пелешок далі про те, яку надмету намагаються досягти організатори забігу.