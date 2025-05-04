Американська плавчиня Гретчен Волш встановила новий світовий рекорд на дистанції 100 метрів батерфляєм.

У попередньому запливі на змаганнях Pro Swim Series у Форт-Лодердейлі (США) 22-річна Волш показала результат 55,09 секунд.

Волш покращила власне досягнення (55,18), встановлене у червні 2024 року.

Волш зараз також є рекордсменкою світу на короткій воді на дистанціях 50 м вільним стилем, 50 м і 100 м батерфляєм, а також 100 м комплексом.

На Олімпіаді в Парижі Волш здобула дві золоті та дві срібні медалі. Також на її рахунку золото, срібло та бронза чемпіонату світу 2023 року.