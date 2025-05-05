Сили оборони України здійснюють нову спробу прорватися на територію Курської області. ЗСУ хочуть остаточно відрізати від рф Тьоткіно, де розташовувалась прикордонна застава. Про це повідомляють так звані російські воєнкори.

За даними пропагандистів, у наступі беруть участь до 250 військовослужбовців ЗСУ та понад 15 одиниць важкої техніки, а також квадроцикли, на яких пересувається піхота.

Наступальні дії розпочалися напередодні ввечері. Спершу бійці ЗСУ підірвали міст через річку Сейм у районі села Званне (на фото), потім запустили машини для розмінування.

Незадовго до цього були масовані атаки FPV-дронами та артилерією по Тьоткіно (Глушківський район). Після цього бійці ЗСУ, попередньо поділені на дві бронегрупи (у кожній мінімум по одній роті), почали рухатися у бік держкордону з росією на квадроциклах та важкій техніці.

Наступ з боку Сумщині здійснюються від населених пунктів Дорошівка та Бояро-Лежачі.

У Генштабі про активізацію бойових дій на Курщині не повідомляли. У ранковому зведенні повідомлялося. що на Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 23 атаки противника.