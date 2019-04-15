На ресурсе Reddit появилось забавное видео, на котором известная бельгийская телеведущая Линд Меркпоэль во время интервью случайно целует в губы участника велогонки Тура Фландрии Стейна Стелса. Этим спонтанным поступком девушка вызвала бурную реакцию зрителей, пишет "Сегодня".

Меркпоэль брала интервью у Стелса до начала соревнования. Когда журналистка закончила задавать спортсмену вопросы, она попыталась поцеловать его в щеку. В этот момент велогонщик резко повернулся, и они соприкоснулись губами.

Судя по видео, и журналистка, и спортсмен почувствовали себя неловко после случившегося. Хотя поцелуй выглядел случайным, некоторые посетители Reddit решили, что Стелса все спланировал. "Это старый трюк. Попроси девушку поцеловать тебя в щеку и "случайно" повернись в самый последний момент", - написал пользователь Fishypaw.

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