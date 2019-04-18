Війна на Донбасі: бойовики атакують позиції оборонців [ Редактировать ]
Сім разів минулої доби найманці обстріляли українських захисників. Двічі гатили із заборонених видів озброєння.
За інформацією штабу на 18 годину - минулося без втрат серед військових. Російсько-окупаційні війська застосовували міномети, бойові машини піхоти, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Ворожим вогнем накрило наші позиції поблизу Миколаївки, Водяного, Пісків, Широкиного та Новоселівки Другої.
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