На Донбасі бойовики обстріяли мирне селище

Російські бойовики обстріляли реактивними снарядами Орлівку, що за 10 кілометрів від прифронтової Авдіївки. Мирне тилове селище стало мішенню для ворожих Градів кілька днів тому