В российском аэропорту Внуково 17 апреля загорелся самолет авиакомпании UTair перед взлетом.

По данным Telegram-канал Mash, первыми на выбросы пламени из двигателя обратили внимание пассажиры, которые потребовали пилотов немедленно остановиться.

Самолет должен был отправиться в Махачкалу. Он уже начал разгоняться, когда пассажиров напугал огонь. В итоге лайнер вернули на стоянку, а людей эвакуировали. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

После осмотра двигателей в пресс-службе UTair сообщили радиостанции "Говорит Москва", что самолет полностью исправен и пригоден для выполнения рейса.

"На рейсе Москва-Махачкала срыв потока воздуха спровоцировал выброс пламени из силовой установки в момент запуска двигателя на взлетной полосе. Ситуация штатная, самолет полностью исправен, пассажирам ничто не угрожало. Но несколько пассажиров открыли аварийный выход и вышли на правое крыло. Затем по просьбе экипажа вернулись в салон. Авиакомпания выполнит рейс на другом самолете", - заявили в компании.

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