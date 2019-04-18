В Італії два студенти випадково підпалили ліс. Тепер мусять виплатити 13,5 мільйонів євро штрафу. Про це пише ВВС.

Торік у грудні двоє юнаків були на барбекю у гірському будиночку в лісі, коли виникла пожежа. Вогонь не припинявся кілька днів, і знищив близько тисячі гектарів лісу на горі Берлінгера. Штраф місцеві чиновники розрахували з огляду на завдані пожежею збитки. За словами одного зі студентів, їх просто зробили «цапами відбувайлами».