Володимир Гройсман прокоментував рішення суду про незаконність націоналізації "Приватбанку" [ Редактировать ]
Держава влила у "Приватбанк" 155 мільярдів гривень, аби зберегти фінустанову і забезпечити її стабільну роботу, тож ці гроші, як і кошти вкладників, необхідно зберегти.
Так прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прокоментував рішення суду про незаконність націоналізації "Приватбанку". Очільник уряду додав, що повністю підтримує рішення Мінфіну та Нацбанку оскаржити вирок суду.
"Відповідну заяву вже зробили і Мінфін і Національний банк, я підтримую їхню позицію, рішення не вступило в законну силу, воно має бути оскаржене відповідно до законних процедур. Держава докапіталізувала банк на 155 мільйардів гривень фактично він знаходиться в дуже доброму стані і маютрь бути збережен кошти всіх вкладників, що я вважаю є можливим а все інше юристи з'ясують в рамках судової системи", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
по теме
Петро Порошенко прокоментував рішення суду про незаконність націоналізації "Приватбанку"
Рішення суду про незаконність націоналізації "Приватбанку" загрожує Україні багатомільярдними збитками і дефолтом. Про це заявив президент Петро Порошенко під час термінового звернення до українського народу
Три роки уряду: Володимир Гройсман оприлюднив результати роботи
Уряду Гройсмана сьогодні три роки. Очільник Кабміну відзвітував за період своєї роботи
Володимир Гройсман вимагає від голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва знизити ціну на газ для населення
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає - вартість блакитного палива має бути меншою, ніж 8 гривень 55 копійок за кубометр
Володимир Гройсман пригрозив відставкою Андрію Коболєву
Прем'єр-міністр зазначив, що вартість блакитного палива має бути меншою ніж 8 гривень 55 копійок за кубометр. І додав - на роздуми у Коболєва є тиждень
"Мне это надоело": Гройсман дал главе "Нафтогаза" неделю для понижения цен на газ
Гройсман инициирует отставку председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева