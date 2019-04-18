Держава влила у "Приватбанк" 155 мільярдів гривень, аби зберегти фінустанову і забезпечити її стабільну роботу, тож ці гроші, як і кошти вкладників, необхідно зберегти.

Так прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прокоментував рішення суду про незаконність націоналізації "Приватбанку". Очільник уряду додав, що повністю підтримує рішення Мінфіну та Нацбанку оскаржити вирок суду.

"Відповідну заяву вже зробили і Мінфін і Національний банк, я підтримую їхню позицію, рішення не вступило в законну силу, воно має бути оскаржене відповідно до законних процедур. Держава докапіталізувала банк на 155 мільйардів гривень фактично він знаходиться в дуже доброму стані і маютрь бути збережен кошти всіх вкладників, що я вважаю є можливим а все інше юристи з'ясують в рамках судової системи", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.