Бій за титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO. Відбудеться завтра у столичному Палаці спорту. Наразі пояс належить українському боксеру у легкій вазі - Денису Берінчику.

Його суперник - японець Ніхіто Аракава. Він провів 40 боїв на професійному ринзі і здобув 32 перемоги. За рейтингом WBO Аракава наразі на чотири рядки вище за Берінчика. Дивіться поєдинок у прямому ефірі на телеканалі "Інтер"

"Я зумів провести достатньо ефективне тренування. І маю гарне передчуття щодо завтрашнього поєдинку", - говорить Ніхіто Аракава, боксер.

"Вес - згонка далась хорошо, так как в команде есть такой человек как Александр Фока, он образованный человек в этой области и можно сказать помог, проконтролировал и все сделал возможное, чтоб у меня была улыбка на лице", - говорить Денис Берінчик, боксер.