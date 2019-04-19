Денис Берінчик побореться за титул чемпіона за версією WBO [ Редактировать ]
Бій за титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO. Відбудеться завтра у столичному Палаці спорту. Наразі пояс належить українському боксеру у легкій вазі - Денису Берінчику.
Його суперник - японець Ніхіто Аракава. Він провів 40 боїв на професійному ринзі і здобув 32 перемоги. За рейтингом WBO Аракава наразі на чотири рядки вище за Берінчика. Дивіться поєдинок у прямому ефірі на телеканалі "Інтер"
"Я зумів провести достатньо ефективне тренування. І маю гарне передчуття щодо завтрашнього поєдинку", - говорить Ніхіто Аракава, боксер.
"Вес - згонка далась хорошо, так как в команде есть такой человек как Александр Фока, он образованный человек в этой области и можно сказать помог, проконтролировал и все сделал возможное, чтоб у меня была улыбка на лице", - говорить Денис Берінчик, боксер.
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