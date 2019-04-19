Дебати перевели Київ фактично у режим надзвичайного стану перекриті вулиці та станції метро, безліч правоохоронців. Такого столиця давно не бачила. За підготовкою до головного політичного батлу цих виборів спостерігала наша Ольга Теребинська. Давайте подивимось.

Тут на Михайлівській площі ще о другій годині дня почали збиратися громадські активісти на марш "захисти Україну". Зараз, візуально, іх тут приблизно двісті, далі вони будуть рухатись до майдану, там до них ще доєднаються громадські активісти і вже разом будуть рухатись до НСК "Олімпійського" аби там слідкувати за дебатами

Тут представники Самооборони Майдану, "Молодіжного національного конгресу", "Вільних людей", пластуни. Вони розгорнули банери із написом "Захисти Україну" та державні прапори. Учасники маршу хочуть почути від кандидатів відповіді - щодо протидії Кремлю, вступу в НАТО та продовження реформ. "За кого" зібралися - прямо не говорять.

"Це дуже важлива подія дебати, я наприклад хочу почути від порошенка - якшо він стане президентом як він планує боротися з корупцією, тому що це його слабке місце, саме корупційна складова, а від Зеленського хотілось би почути щоб він переконав що він дійсно не повязаний з якимись пооросійськими силами, що він не повязаний з минулою владою - Азаровим, Януковичем і так далі",- говорить Сергій Антонов, активіст.

Нижче на Майдані незалежності - зібрались уже тисячі людей. На сцені українські політики, співаки і сам Петро Порошенко.

"Ми з вами точно знаємо про справжню ставку на цих виборах. Чи продовжить наша держава, наша україна шлях до Європи до нато, чи знову все буде спущено на гальма", - говорить Петро Порошенко, президент України.

Володимир Зеленський перед дебатами людей не збирав, на Майдан не виходив. Петро Порошенко після виступу сів в авто. А багатотисячний марш рушив до стадіону. Сьогодні дороги столиці для пішоходів вільні.

Щойно в нас була екскурсія заторами києва. Сьогодні у столиці навколо олімпійського перекриті частина Великої Васильківської, частина Жилянської, Саксаганського, Шота Руставелі - тобто майже всі вулиці навколо стадіону. Наприклад ми тільки що від Михайлівської площі до "Олімпійського" їхали майже годину, а це всього лиш три кілометри.

"Метро теж буде ввечері перекрито три станції які наближені до стадіону це олімпійська, і льва толстого і палац спорту, звичайно всередині працюють правоохоронці, зазвичай там бодігарди працювали під час матчів, працюють і медики і вибухотехніки, кінологи і багато інших правоохоронців, працює управління держохорони, служба безпеки України", - говорить Іван Стойко, радник міністра внутрішніх справ, голова координаційного штабу.

"Ми зараз на Великій Васильківській, навколо нас сотні людей, мені здається ще за всю історію незалежної України не було стільки уваги прикуто до дебатів".

"А шо ви тут чекаєте? - Дебатів чекаємо - Хочете пройти на стадіон? - Так - А що хочете почути? - Правду про майбутнє України. - А звідки приіхали? - З Рівного. - А вас якось організовано сюди везли? - Ми автобусом приіхали, нас десь близько 50-десяти чоловік".

"Івано-Франківська область місто - їхали почті сутку, вимучились! - А що хочете почути? - Хочемо почути - наш президент понад усе! Украіна понад усе! Наш президент порошенко! Все. - Вас якось організовано везли? - Аякже, три автобуси іхало - о десятій, о 12, і о другій ночі - І не ліньки було вставати? - Не ліньки! Треба за Україну боротися! - Я чула, що їдуть, та й поїхала".

Приблизно за 300-400 метрів до стадіону людей перевіряють металошукачами. Ще один кордон правоохоронців - вже перед самим НСК. На площі - групи поліцейських і нацгвардійців.

"Перший блокпост ми пройшли, ми ще не знаємо як виберемось назад. Там просто тисячі людей. Їх звозили автобусами, правда від яких штабів вони не зізнаються".

Пускають людей до самого стадіону маленькими порціями. І не віриться, що до початку дебатів встигнуть зайти всі.

"От зараз будемо слухати двох кандидатів і надіємось, що зробимо правильний вибір і Украіна буде процвітати так як вона того заслуговує. - Тобто залежить від дебатів ваш вибір? - Так, мій вибір точно залежить від дебатів, як кандидати представлять своі команди, своі програми, можливо журналісти будуть задавати конкретні питання - все буде залежати від іхньоі відповіді", - говорить Богдан Скоропад глядач із Львівщини.

Ми пройшли два кордони біля "Олімпійського", туди і назад. Тисячі людей, тисячі правоохоронців, зараз їдемо дивитись що там біля суспільного.

Попри неймовірні затори, ми доїхали доволі швидко. Хвилини за сорок. І біля телецентру - жодного ажіотажу. О пів на шосту вечора тут чергує одна поліцейська машина та одна карета швидкої. Вболівальників кандидатів тут немає.