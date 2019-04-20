Український боксер у легкій вазі Денис Берінчик сьогодні проведе захист титулу Інтернаціонального чемпіона за версією WBO в бою проти японця Ніхіто Аракави.

На його рахунку - 40 боїв на професійному ринзі та 32 перемоги. За рейтингом WBO, Аракава на чотири рядки вище від Берінчика.

Дивиться пряму трансляцію поєдинку на "Інтері" о 22:30.