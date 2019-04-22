Неподалік від зруйнованої терактом церкви на Шрі-ланці пролунав новий вибух. Тим часом кількість загиблих унаслідок вчорашньої серії атак зросла до двохсот дев'яноста. Влада доповідає про затримання організаторів терактів.

Що здетонувало сьогодні та хто влаштував побоїще у церквах та готелях - розкаже Ольга Жидецька.

Новий вибух сколихнув столицю Шрі-Ланки Коломбо. Поряд із церквою, де напередодні стався теракт, у повітря злетів автофургон. Сапери намагалися знешкодити закладену в нього бомбу. Окрім того, на автобусній зупинці правоохоронці знайшли 87 вибухонебезпечних детонаторів. Фахівці продовжують обшуки та обстежують місця жахливої великодньої трагедії.

Зранку перед міськими лікарнями занепокоєний натовп. Серед заплаканих відвідувачів - десятки тих, хто досі не знає про долю своїх рідних. Розповіді дуже схожі - лихої години напередодні вони пішли на Великодню службу.

"Моя колега пішла до церкви напередодні. Ми телефонували їй, дізнавшись про вибухи. Але ніхто не відповідав. Ми досі не знаємо, що з нею. Тому зранку одразу прийшли сюди", - говорить Рамешварі, жителька Коломбо.

Лікарні й морги столиці та ще двох міст, де стали мішенню атак, - переповнені. Цілу ніч дані про жертв оновлювалися чи не щогодини.

"Ми не знали, що трапилося. Він не відповідав на дзвінки після полудня. Уже згодом поліція повідомила, що він загинув", - говорить Ранжит Віджесінхе, родич загиблого поліцейського.

Уже підтвердили загибель понад тридцятьох іноземців, це громадяни США, Великої Британії, Португалії, Туреччини та Китаю. Теракт забрав життя трьох дітей найзаможнішого датського бізнесмена, власника бренду "Маркс енд Спенсер" Андерса Холха Повлсена. Його родина саме подорожувала островом. Українців серед жертв та постраждалих немає.

Тим часом влада країни доповідає про тотальну зачистку причетних до нападів. Затримані двадцять дев'ять підозрюваних. За повідомленнями місцевих ЗМІ, відповідальність за скоєне взяло на себе ісламістське угруповання "Джамаат ат-Таухид аль-Ватанія". Відомо, що це релігійні екстремісти. В уряді заспокоюють - бойовики та їхні спільники під вартою.

"Сили безпеки та поліція вжили необхідних заходів задля забезпечення миру, закону та порядку. Тож людям не варто боятися, і можна повертатися до повсякденної роботи", - говорить Джон Амаратунга, міністр туризму та релігійних справ Шрі-Ланки.

Влада обіцяє виплатити рідним по мільйону рупій компенсації, відбудувати пошкоджені храми та готелі. Від завтра для боротьби з терористами в країні запроваджують надзвичайний стан. Цього ж дня оголосять жалобу за жертвами наймасштабнішого в історії держави теракту.