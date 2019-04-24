Цетральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів. За результатами виборів, у другому турі перемогу здобув Володимир Зеленський. Його підтримали 73% виборців.

У чинного Президента Петра Порошенка - 24%. Понад 2% бюлетенів визнали недійсними. Остаточний результат ЦВК має оголосити, коли отримає протоколи з мокрими печатками від усіх округів.