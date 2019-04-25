25 апреля - 115-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 250 дней.

Международный День ДНК

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Ежегодно 25 апреля в разных странах мира отмечается необычный праздник - Международный День ДНК (DNA Day), в знак признания важности генетики и научных достижений, сделанных в этой области.

Такая дата была выбрана в память о том, что 25 апреля 1953 года в журнале Nature ученые Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик совместно с Морисом Уилкинсом и Розалинд Франклин опубликовали результаты исследования структуры молекулы ДНК.

День дочери

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Логическим продолжением череды семейных праздников, когда чествуют мать, отца, сына, братьев и сестер является День дочери (Daughter's day).

Все чаще поисковые системы сталкиваются с вопросом о том, когда же отмечается этот день. Часть сайтов утверждают, что датой празднования Дня дочери является 25 апреля. Когда он возник и кем учрежден - этот вопрос также окутан тайной, но сам факт, что о Дне дочери говорят и спрашивают, указывает, что такой день нужен.

Ведь уже существуют: День матери, День отца, День сыновей, Национальный праздник братьев и сестер. Основная задача организации Дня дочери - привлечение внимания государства и общества к проблемам девочек-подростков, оказание им помощи в процессе социализации через ознакомление с различными профессиями, психологическая и правовая помощь в преодолении ими возрастных, а также личных проблем.

Всемирный день пингвинов

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25 апреля отмечается ежегодный экологический праздник - Всемирный день пингвинов (World Penguin Day), призывающий людей помнить о необходимости сохранения животного многообразия нашей планеты в целом и многообразия ее отдельных регионов и представителей в частности.

Всемирный день борьбы против малярии

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Всемирный день борьбы против малярии, отмечаемый ежегодно 25 апреля, учрежден Всемирной организацией здравоохранения на ее 60-й сессии в мае 2007 года.

День посвящен пропаганде глобальных усилий по обеспечению эффективной борьбы против малярии. Малярия - группа инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах одного из видов комаров. Болезнь, как правило, сопровождается лихорадкой, ознобом, увеличением размеров печени и селезенки.

Ежегодно более 200 миллионов человек инфицируются малярией; примерно 660 тысяч из них умирает.

Именины 25 апреля: Мария, Анфиса и Марта, Иван, Сергей, Василий, Матвей.

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