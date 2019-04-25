В Одессе расстреляли школу во время уроков [ Редактировать ]
В четверг, 25 апреля, в Одессе мужчина открыл стрельбу по окнам школы во время занятий. На тот момент в здании находилось несколько сотен детей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
В результате инцидента никто не пострадал. Полиция задержала стрелка и изъяла пневматический пистолет.
Мужчина стрелял в состоянии сильного алкогольного опьянения. Очевидцы видели, как он распивал спиртное прямо на улице возле учебного заведения.
Против стрелка возбудили сразу два досудебных расследования - по факту распития алкоголя в общественных местах, а также по факту хулиганства.
Ранее мы писали о том, что под Одессой прогремела стрельба возле полицейского поста.
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