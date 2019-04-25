Олегу Гладковському хочуть заборонити виїзд за кордон [ Редактировать ]
Олегу Гладковському через суд хочуть заборонити виїзд за кордон. Про це повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду Києва. Відповідний позов подав нардеп Євген Дейдей. Депутат просить суддів зобов'язати СБУ обмежити Гладковському право виїзду на постійне місце проживання терміном на 5 років, тобто до 2024.
Нагадаю, в лютому журналісти Bihus.info оприлюднили інформацію про розкрадання в оборонному комплексі. У розслідуванні фігурував заступник секретаря РНБО Олег Гладковський та його син Ігор.
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