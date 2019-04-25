В четверг, 25 апреля, на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня, из них один раз применил запрещенные минскими соглашениями 82 мм минометы. Вооруженные формирования России также вели огонь по позициям наших подразделений из боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник пять раз обстрелял позиции наших подразделений у Павлополя, Гнутово, Лебединского, Талаковки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем однажды обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Крымское.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - заявили в штабе.

Раньше сообщалось о том, что на Донбассе показана максимальная активность на выборах президента.