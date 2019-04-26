Словаччина припинила постачання російської нафти [ Редактировать ]
Слідом за Україною припинити постачання російської нафти вирішила Словаччина. Компанія-оператор словацької ділянки нафтогону "Дружба" зробила це на прохання місцевого нафтопереребного підприємства.
Там кажуть: у російському паливі виявили хлор, це може зашкодити заводському обладнанню. Раніше, окрім України, транзит неякісної російської нафти зупинила Польща та Білорусь.
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