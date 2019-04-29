Война на Донбассе: в штабе доложили о ситуации [ Редактировать ]
За минувшие сутки в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано три обстрела, потерь среди военнослужащих нет. Об этом говорится в утренней сводке в понедельник, 29 апреля.
Отмечается, что дважды были применены минометы калибра 82 м, запрещенные минскими соглашениями.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил: из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Широкино; из минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Пески", - говорится в сообщении.
Кроме того, обстрелам подвергся населенный пункт Крымское.
"С начала текущих суток враг из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Широкино в районе ответственности оперативно тактического группировки Восток" - подытожили в штабе ООС.
Как сообщалось, интенсивность боевых действий резко возросла перед праздниками - было зафиксировано 23 обстрела, ранения получили военный и гражданский. На Пасху ситуация стабилизировалась - один обстрел за сутки.
Ранее мы писали о том, что террористы били из тяжелой артиллерии на Донбассе.
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