Террористы ударили из тяжелой артиллерии по украинским позициям на Донбассе [ Редактировать ]
За минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 14 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики восемь раз применили запрещенное Минскими договоренностями оружие. Об этом сообщили в пресс-службе ООС.
Оккупанты из минометов калибра 120 мм обстреляли украинские позиции вблизи Николаевки, а недалеко Авдеевки и Верхнеторецкого террористы вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Из крупнокалиберных пулеметов террористы обстреляли украинских военных в районе Новогнатовки и Водяного, а из стрелкового оружия - вблизи Марьинки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм террористы ударили возле Новозвановки, а вблизи Троицкого применили 120 мм минометы. Неподалеку Попасной и Шумов украинские позиции попали под обстрел из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия. В районе Луганского боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки, за минувшие сутки двое оккупантов были уничтожены, еще трое - ранены.
Тем временем конфликт между Украиной и Россией набирает новые обороты. 24 апреля президент России Владимир Путин отдал указ об упрощенной выдачи российских паспортов для жителей "ЛНР" и "ДНР". Мировое сообщество осудило решение России. Так, в Госдепартаменте выступили с резким заявлением.
Кроме того, МИД Украины обратился в ООН из-за выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Также действующий президент Украины Петр Порошенко высказался по этому поводу.
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