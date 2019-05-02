Финансовый гороскоп на май 2019 года сулит солидную денежную удачу некоторым знакам зодиака. Об этом пишет издание "хочу!".

Лев

В марте Львы используют свои самые лучшие деловые качества для повышения дохода и укрепления позиций. Вы будете весь месяц пребывать в отличном расположении духа, что повысит работоспособность и обеспечит мотивацию. Поэтому ставьте перед собой самые серьезные финансовые цели. Успех вам гарантирован!

Дева

В марте вы окажитесь в очень выигрышном положении. Звезды обещают Девам крайне благоприятный период - пришла пора сделать финальный рывок! Особенно деньги будут вас преследовать с 5 по 28 мая. Главное, избегайте денежных авантюр (от походов в игральные залы и ставок в марте постарайтесь отказаться).

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Скорпион

Первый месяц весны отмечен позитивными переменами в денежной сфере и для Скорпионов. Наметьте цели, а поддержка Фортуны вам будет обеспечена. Деньги в этом месяце заработаются быстро, и для этого не придется прилагать каких-либо титанических усилий.

Стрелец

Этот месяц - особенно удачный период для Стрельцов: можете планировать на март самые важные дела. Особенно постарайтесь составить этот список до 5 числа - потом можно будет отдаться течению. Новые горизонты, а вместе с ними - новые финансовые поступления.

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Рыбы

Венера в знаке Рыб сулит вам удачу в денежных вопросах. Но для того, чтобы одержать максимальную финансовую выгоду в этом месяце, астрологи советуют вам привести к гармонии внутреннее состояние.

Всем остальным знакам зодиака специалисты советуют быть внимательными в отношении финансов и призывают к строгой экономии.

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