Какие знаки зодиака станут богаче в мае [ Редактировать ]
Финансовый гороскоп на май 2019 года сулит солидную денежную удачу некоторым знакам зодиака. Об этом пишет издание "хочу!".
Лев
В марте Львы используют свои самые лучшие деловые качества для повышения дохода и укрепления позиций. Вы будете весь месяц пребывать в отличном расположении духа, что повысит работоспособность и обеспечит мотивацию. Поэтому ставьте перед собой самые серьезные финансовые цели. Успех вам гарантирован!
Дева
В марте вы окажитесь в очень выигрышном положении. Звезды обещают Девам крайне благоприятный период - пришла пора сделать финальный рывок! Особенно деньги будут вас преследовать с 5 по 28 мая. Главное, избегайте денежных авантюр (от походов в игральные залы и ставок в марте постарайтесь отказаться).
Скорпион
Первый месяц весны отмечен позитивными переменами в денежной сфере и для Скорпионов. Наметьте цели, а поддержка Фортуны вам будет обеспечена. Деньги в этом месяце заработаются быстро, и для этого не придется прилагать каких-либо титанических усилий.
Стрелец
Этот месяц - особенно удачный период для Стрельцов: можете планировать на март самые важные дела. Особенно постарайтесь составить этот список до 5 числа - потом можно будет отдаться течению. Новые горизонты, а вместе с ними - новые финансовые поступления.
Рыбы
Венера в знаке Рыб сулит вам удачу в денежных вопросах. Но для того, чтобы одержать максимальную финансовую выгоду в этом месяце, астрологи советуют вам привести к гармонии внутреннее состояние.
Всем остальным знакам зодиака специалисты советуют быть внимательными в отношении финансов и призывают к строгой экономии.
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