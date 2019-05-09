Адольф Гитлер - глава успешного и крупного государства времен Второй мировой Войны. Человек, который хотел владеть миром, но с треском провалился. Он хотел разрушить жизнь человечества из-за помыслов, касающихся "чистокровности".

Крайняя степень расизма и ксенофобии привела его к тому, что весь мир помнит его, как главного тирана всех времен и народов.

И сегодня, 9 мая, мы решили вспомнить интересные факты о нем.

Настоящая фамилия Гитлера - Шикльгрубер. Его отец поменял фамилию задолго до рождения мальчика.

Гитлер был в дружеских отношениях с Уолтом Диснеем. Он даже нарисовал нескольких гномов для мультфильма "Белоснежка и семь гномов". Открылось это после того, как в начале двадцать первого века в одном из норвежских музеев были выставлены напоказ рисунки гномиков, вместе с ними туда попал эскиз Пиноккио. На бумаге остались инициалы Адольфа Гитлера, его подпись достаточно узнаваема. Сложно поверить, но фюрер мог быть создателем персонажей любимых мультфильмов детей со всего мира.

Гитлер планировал убить всех жителей Москвы и затопить город. На территории Москвы должно было быть водохранилище.

Гитлер женился на Еве Браун и покончил с собой на следующий день

Гитлер планировал убить Уинстона Черчилля взрывающимся шоколадом.

В 1939 году (год начала Второй Мировой Войны) Гитлера номинировали на Нобелевскую Премию за установление мира в Европе. Премию он, конечно, не получил, потому что начал войну.

Каким бы жестоким человеком ни был Гитлер, он ни разу за время войны не посетил концентрационные лагеря, которые создавались по его личному приказу. Некоторые историки объясняют это тем, что фюрер в глубине души понимал: даже у такого человека, как он, сердце сожмется от жалости к заключенным. Он просто не смог бы дальше продвигать свои идеи в массы, видя собственными глазами, скольких людей он повергает смерти.

Диктатора хоронили четырежды, пока наконец не кремировали и не развеяли прах по ветру.

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