Адольф Гитлер: неизвестное о том, кто хотел владеть миром [ Редактировать ]
Адольф Гитлер - глава успешного и крупного государства времен Второй мировой Войны. Человек, который хотел владеть миром, но с треском провалился. Он хотел разрушить жизнь человечества из-за помыслов, касающихся "чистокровности".
Крайняя степень расизма и ксенофобии привела его к тому, что весь мир помнит его, как главного тирана всех времен и народов.
И сегодня, 9 мая, мы решили вспомнить интересные факты о нем.
- Настоящая фамилия Гитлера - Шикльгрубер. Его отец поменял фамилию задолго до рождения мальчика.
- Гитлер был в дружеских отношениях с Уолтом Диснеем. Он даже нарисовал нескольких гномов для мультфильма "Белоснежка и семь гномов". Открылось это после того, как в начале двадцать первого века в одном из норвежских музеев были выставлены напоказ рисунки гномиков, вместе с ними туда попал эскиз Пиноккио. На бумаге остались инициалы Адольфа Гитлера, его подпись достаточно узнаваема. Сложно поверить, но фюрер мог быть создателем персонажей любимых мультфильмов детей со всего мира.
- Гитлер планировал убить всех жителей Москвы и затопить город. На территории Москвы должно было быть водохранилище.
- Гитлер женился на Еве Браун и покончил с собой на следующий день
- Гитлер планировал убить Уинстона Черчилля взрывающимся шоколадом.
- В 1939 году (год начала Второй Мировой Войны) Гитлера номинировали на Нобелевскую Премию за установление мира в Европе. Премию он, конечно, не получил, потому что начал войну.
- Каким бы жестоким человеком ни был Гитлер, он ни разу за время войны не посетил концентрационные лагеря, которые создавались по его личному приказу. Некоторые историки объясняют это тем, что фюрер в глубине души понимал: даже у такого человека, как он, сердце сожмется от жалости к заключенным. Он просто не смог бы дальше продвигать свои идеи в массы, видя собственными глазами, скольких людей он повергает смерти.
- Диктатора хоронили четырежды, пока наконец не кремировали и не развеяли прах по ветру.
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