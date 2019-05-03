Якими будуть перші кроки новообраного президента Володимира Зеленського, - розповіли його радники послам країн Євросоюзу. До Брюсселя приїхали Олександр Данилюк та Руслан Рябошапка, які відповідають за міжнародну та антикорупційну політику.

Що пообіцяли - розкаже Олена Абрамович.

Одним із перших кроків Володимира Зеленського на міжнародній арені буде підготовка до саміту "Україна - ЄС", - кажуть його радники. Деталі майбутньої співпраці з Брюсселем вони обговорили на зустрічі з послами країн Євросоюзу. І презентували програму майбутнього президента.

"Які будуть наші перші кроки, як ми будемо відповідати на виклики, які стоять перед країною. Дуже багато було запитань. Що ми побачили - це дуже висока зацікавленість", - заявив Олександр Данилюк, радник Володимира Зеленського з міжнародних відносин, економіки, фінансової і банківської політики.

Цікавить європейських політиків і те, як нова команда збирається активізувати роботу Нормандського формату, та як Київ відповідатиме на провокації Москви - зокрема, паспортизацію громадян на тимчасово непідконтрольних Україні територіях.

Дискутували і на тему антикорупційних реформ: що саме потрібно зробити, аби створені в останні роки антикорупційні органи нарешті продемонстрували реальні результати.

"Було також багато запитань щодо системи електронного декларування, і ми теж розуміємо, що без зміни керівників органу ця система перевірки електронних декларацій нормально не запрацює, тому відповідно і зміна керівництва органу - вона пов'язана із ефективною перевіркою електронних декларацій. За декілька місяців запрацює Антикорупційний суд - і, фактично, останню перепону в роботі цих органів буде знято", - наголосив Руслан Рябошапка, радник Володимира Зеленського з питань правоохоронної та антикорупційної політики.

Найближчим часом будуть порушені кримінальні справи щодо топ-посадовців, - обіцяють радники Володимира Зеленського. А Вищий Антикорупційний суд має розглянути їх до кінця року. Це одне із зобов'язань - як перед міжнародними партнерами, так і перед українськими громадянами.