"Жовті жилети" знову вийшли на вулиці Парижа [ Редактировать ]
25 вихідні поспіль "Жовті жилети" знову вийшли на вулиці Парижа. Щоправда, цього разу зібралося лише кілька сотень активістів.
Маршем пройшли до Площі Нації, подалі від Тріумфальної арки та урядових будівель. Адже поліція заборонила протестувальникам збиратися в історичному центрі міста. Від грудня "жовті жилети" понівечили чимало пам'яток. Всередині пошкодженої вандалами Тріумфальної арки - саме завершують реставрацію. Витратили понад мільйон євро. Повністю її відновлять до святкувань Дня перемоги в Європі 8 травня.
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