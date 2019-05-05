Жена украинского футболиста Николая Морозюка Ирина полностью оголилась для своих подписчиков в Instagram. Самые интересные места она прикрыла рисунками солнца.

"Доброе утро. У нас сегодня солнышка нет, жду массаж, так что самое время написать. Как вы заметили, я в последнее время малоактивная в Instagram. Вот просто мне не хочется фоткаться, нет желания что то снимать и т.д. Может, надоело, а может, просто нужна пауза. Но пока так и даже рада, потому что зарядки на телефоне хватает на целый день", - написала Ирина Морозюк.

Некоторые подписчики были шокированы таким фото: "Уффф немного перебор, но фигурка зачет!". Другие говорят, что фото понравилось: "Фоток стало меньше, но они стали интереснее". Кто-то даже хочет помочь Ирине в ожидании массажа: "Куда ехать? Делаю классный массаж".

Ранее сообщалось, что Ирина Морозюк попала в жуткое ДТП.