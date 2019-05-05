На Київщині застрелили заступника начальника відділення поліції. Інцидент стався цієї ночі в Баришівці під Києвом біля ресторану "Маестро". Загиблим виявився майор Антон Павленко.

Відомо, що правоохоронець перебував у ресторані поза службою. Коли він вийшов на терасу, у нього вистрелив невідомий. Куля влучила у шию. На жаль, медики не змогли врятувати життя Павленку. Поліція оголосила в Києві та області оперативний план "Сирена" та розшукує причетних до злочину. Правоохоронці також почали розслідувати справу як замах на життя працівника правоохоронних органів.

"Вбили працівника поліції, який не перебував на службі. Він відпочивав в колі друзів, святкував свій день народження і день народження тільки що народившегося свого свого сина. Близько третьої години ночі він вийшов з приміщення закладу на терасу і там пролунав смертельний постріл. Куля потрапила йому в шию, лікарі, на жаль, врятувати життя не змогли", - говорить Микола Жукович, начальник відділу комунікацій ГУНП в Київській області.