"С меня хватит": Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры [ Редактировать ]
Непобежденный британо-ирландский боксер Тайсон Фьюри (27-0-1, 19 КО) заявил, что планирует провести до конца 2019 года еще 3 поединка, после чего завершит карьеру. Об этом сообщает Daily Mail.
"Я принял решение выступать в этом году как можно чаще. Планирую провести три боя, а потом с меня хватит", - рассказал Фьюри.
Отметим, что следующий поединок британец проведет 15 июня в Лас-Вегасе против боксера из Германии Тома Шварца (24-0, 16 КО).
"Бой со Шварцем - это вам не какая-то обычная защита. Это поединок против голодного льва, который собирается меня нокаутировать. У него 16 нокаутов в 24 боях. Он очень хороший боксер", - заявил Тайсон.
Если Фьюри сможет справиться с непобедимым оппонентом, следующий его бой пройдет 28 сентября тоже в США.
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