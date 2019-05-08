В Запорожье воспитатель издевалась над детьми (видео) [ Редактировать ]
В одном из детсадов Запорожья воспитатель издевалась над детьми. Воспитатель детсада №164 толкала и "швыряла" детей, пишет "Корреспондент".
Дети неоднократно жаловались на воспитателей, но родители никак не могли доказать, что работники воздействуют физически на воспитанников. Очевидец снял на камеру злодеяния воспитателя этого детсада.
На кадрах видно, как работники сада используют непедагогические методы воспитания. Дети якобы неоднократно жаловались на воспитателей, но родители никак не могли доказать, что работники воздействуют физически на воспитанников.
‼️Максимальный репост‼️ Детский сад №164, «Золотой ключик»(Александровский р-н , ул. Гоголя 175, рядом с пл. Пушкина).... дети неоднократно жаловались , но эта тварюга делала вид что она не понимает в чем дело!!! И вот попалась наконец-то !!!!!!!!! . .Видео: @24.zp ____ #zp #запорожье #zptoday🔥 #запорожьесегодня🔥#zptoday #запорожьесегодня #зп #новостизп #новости
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Ранее под Киевом няня жестоко издевалась над детьми. Также сообщалось, что мачеха зверски издевалась над детьми.
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