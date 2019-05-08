В одном из детсадов Запорожья воспитатель издевалась над детьми. Воспитатель детсада №164 толкала и "швыряла" детей, пишет "Корреспондент".

Дети неоднократно жаловались на воспитателей, но родители никак не могли доказать, что работники воздействуют физически на воспитанников. Очевидец снял на камеру злодеяния воспитателя этого детсада.

На кадрах видно, как работники сада используют непедагогические методы воспитания. Дети якобы неоднократно жаловались на воспитателей, но родители никак не могли доказать, что работники воздействуют физически на воспитанников.

Ранее под Киевом няня жестоко издевалась над детьми. Также сообщалось, что мачеха зверски издевалась над детьми.