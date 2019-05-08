Принц Гаррі та Меган Маркл показали світові немовля [ Редактировать ]
Новонародженого сина принца Гаррі та Меган Маркл показали світові. Малюкові лише два дні. І всю зустріч з пресою він проспав. На кого схожий первісток Гаррі та Меган і хто став одним із перших відвідувачів новонародженого - розповість Світлана Чернецька.
Першу в житті фотосесію малюк проспав. Він мирно сопів на руках у гордого батька принца Гаррі. Хлопчик народився у понеділок вранці. І це вперше його показали світові.
"Це просто магія. У мене тепер два найкращі чоловіки в світі, тож я дуже щаслива жінка. У малюка дуже спокійний темперамент. Цікаво, у кого це він вдався? ", - говорить Меган Маркл та принц Гаррі герцоги Сассекські.
Подружжя запросило журналістів до Віндзорського палацу. Саме в цьому залі торік справляли святковий весільний обід. Також тут проводять офіційні державні банкети, коли приїздять високоповажні гості.
Молоді батьки досі не оголосили імені новонародженого. І так і не змогли визначити на кого ж схожий їхній первісток.
"У нього навіть є трохи волосся на обличчі. Чудово".
Кілька хвилин для фотосесії і молода сім'я поспішає додому. Першими відвідувачами новонародженого стала Її Величність королева Єлизавета Друга з чоловіком принцом Філіпом. Це восьмий правнук монарха. І сьомий претендент на британський престол.
Так само не терпиться познайомитися з онуком дідусеві Чарльзу. Новина про народження хлопчика застала майбутнього короля в дорозі до Німеччини. Офіційний візит вирішили не переривати.
"Надзвичайно приємно бути знову в Берліні, особливо в статусі дідуся новонародженого онука", - говорить Чарльз, принц Уельський.
Додому дідусь повернеться із купою подарунків для малюка. Зокрема, президент Німеччини передав маленькому графу плюшевого ведмедика.
Своєї черги познайомитися з найменшим членом родини досі чекає старший брат Гаррі - принц Вільям. У нього троє дітей, тож, каже, має чимало порад для новоспеченого татуся.
"Я надзвичайно зворушений і з нетерпінням чекаю зустрічі з ними найближчими днями, коли все вгамується. І я радо вітаю свого рідного брата в товаристві людей, які постійно недосипають. Таке воно - батьківство. Буде весело", - принц Вільям, герцог Кембриджський.
"Ми з нетерпінням очікуємо зустрічі з немовлям і вже хочемо дізнатися його ім'я. Ми раді за Гаррі та Меган і зичимо їм всього найкращого, особливо в наступні кілька тижнів, адже з першою дитиною це непростий період", - говорить Кейтрін, герцогиня Кембриджська.
Уже завтра принцові Гаррі доведеться покинути первістка з дружиною. Королівські обов'язки кличуть його до Нідерландів.
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