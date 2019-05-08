Новонародженого сина принца Гаррі та Меган Маркл показали світові. Малюкові лише два дні. І всю зустріч з пресою він проспав. На кого схожий первісток Гаррі та Меган і хто став одним із перших відвідувачів новонародженого - розповість Світлана Чернецька.

Першу в житті фотосесію малюк проспав. Він мирно сопів на руках у гордого батька принца Гаррі. Хлопчик народився у понеділок вранці. І це вперше його показали світові.

"Це просто магія. У мене тепер два найкращі чоловіки в світі, тож я дуже щаслива жінка. У малюка дуже спокійний темперамент. Цікаво, у кого це він вдався? ", - говорить Меган Маркл та принц Гаррі герцоги Сассекські.

Подружжя запросило журналістів до Віндзорського палацу. Саме в цьому залі торік справляли святковий весільний обід. Також тут проводять офіційні державні банкети, коли приїздять високоповажні гості.

Молоді батьки досі не оголосили імені новонародженого. І так і не змогли визначити на кого ж схожий їхній первісток.

"У нього навіть є трохи волосся на обличчі. Чудово".

Кілька хвилин для фотосесії і молода сім'я поспішає додому. Першими відвідувачами новонародженого стала Її Величність королева Єлизавета Друга з чоловіком принцом Філіпом. Це восьмий правнук монарха. І сьомий претендент на британський престол.

Так само не терпиться познайомитися з онуком дідусеві Чарльзу. Новина про народження хлопчика застала майбутнього короля в дорозі до Німеччини. Офіційний візит вирішили не переривати.

"Надзвичайно приємно бути знову в Берліні, особливо в статусі дідуся новонародженого онука", - говорить Чарльз, принц Уельський.

Додому дідусь повернеться із купою подарунків для малюка. Зокрема, президент Німеччини передав маленькому графу плюшевого ведмедика.

Своєї черги познайомитися з найменшим членом родини досі чекає старший брат Гаррі - принц Вільям. У нього троє дітей, тож, каже, має чимало порад для новоспеченого татуся.

"Я надзвичайно зворушений і з нетерпінням чекаю зустрічі з ними найближчими днями, коли все вгамується. І я радо вітаю свого рідного брата в товаристві людей, які постійно недосипають. Таке воно - батьківство. Буде весело", - принц Вільям, герцог Кембриджський.

"Ми з нетерпінням очікуємо зустрічі з немовлям і вже хочемо дізнатися його ім'я. Ми раді за Гаррі та Меган і зичимо їм всього найкращого, особливо в наступні кілька тижнів, адже з першою дитиною це непростий період", - говорить Кейтрін, герцогиня Кембриджська.

Уже завтра принцові Гаррі доведеться покинути первістка з дружиною. Королівські обов'язки кличуть його до Нідерландів.