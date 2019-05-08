Про пам'ятні дати 8 і 9 травня говорили сьогодні й на засіданні уряду. А ще про російські паспорти, які будуть отримувати жителі окупованих територій, та про долю медичної реформи. Не обійшлося також без нових кадрових призначень. Продовжить Олена Зоріна.

Почали сьогоднішнє засідання уряду із хвилини мовчання. У пам'ять про загиблих як під час Другої Світової, так і під час нинішньої війни на сході країни.

"Фашизм, нацизм, він нікого абсолютно не пошкодував. І Українці у цій жахливій страшній війні відіграли щодо досягнення перемоги ключову роль. І я думаю, що це ніхто не може оспорити. Але ціна була заплачена найвища. Мільйони, мільйони людських життів. І сьогодні наші молоді хлопці, герої, жінки, відстоюють і виборюють наше право на мирне небо, на мир взагалі", - говорить Володимир Гройсман прем'єр-міністр України.

Перше питання у робочому розкладі - видача російських паспортів жителям окупованих територій, зокрема Донецької і Луганської областей. Уряд затверджує розпорядження про невизнання цих документів. Також визначає перелік пунктів видачі і дату - 28 квітня поточного року. Це ознаки, за якими паспорти визнаватимуть недійсними.

"Всі паспорти, які будуть видані громадянам України на нашій території, на території суверенної української держави, беззаперечно, в порушення будь-яких норм, прав, ці паспорти будуть визнані незаконними. Вони будуть визнані незаконними при перетині державного кордону, а також у використанні на території нашої держави. Більше того, всі паспорти, які будуть видаватися РФ, тими органами які уповноважені видавати паспорти для українських громадян, будуть визнані теж недійсними. Це наша чітка відповідь на агресивні гібридні дії по видачі фейкових паспортів громадянам України", - говорить Володимир Гройсман прем'єр-міністр України.

Світовій спільноті пропонуватимуть зробити те саме. Також Україна готує новий санкційний список, причетних до видачі таких документів. У перспективі урядовці хочуть позбавити отримувачів російських паспортів соціальних виплат і пенсій з боку України.

"Ознака дуже проста - назва органу, який їх видає. І в кожному паспорті ви можете побачити відповідно до класифікації номер установи або органу, який видає такі документи. Тобто це обов’язкова умова до будь-яких документів, будь-якої країни. Це два міста зараз визначені - село Покровське і Новошахтинськ Ростовської області", - говорить Вадим Черниш, міністр із питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Далі взялися за медичну реформу. Безкоштовна діагностика вже з другого півріччя і "ні" лікарням для обраних - з наступного року. Ось плани Міністерства охорони здоров'я. І якщо восени парламент затвердить нововведення, то вже з 2020 на українців чекатиме гарантований пакет медичних послуг. І платити за нього не треба. Пілотний проект уже діє на Полтавщині.

"Ми не фінансуємо стіни і ліжка, а ми оплачуємо конкретно надану допомогу в конкретній лікарні, конткретному пацієнту. І саме ця система пошириться на всю Україну з наступного року", - говорить Олег Петренко, голова Національної служби здоров'я України.

Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

"Це прообраз державної страхової медицини. Все буде налаштовано так, щоби страхова медицина просто спокійно почала працювати. І тому змінюється система на первинній ланці.

Насамкінець - кадрові призначення. Тепер уже колишнього заступника міністра фінансів Сергія Верланова затверджують на посаді очільника Податкової служби. Він переміг у конкурсі.

У пріоритеті, - каже вже головний податківець, кадрове оновлення й наповнення бюджету. Бо рік складний - подвійні вибори і період пікових виплат за міжнародними позиками.