Авиакатастрофа под Смоленском: Россия даст доступ к обломкам [ Редактировать ]
Источник: AFP
Российское следствие одобрило запрос от Польши на осмотр обломков самолета польского президента Леха Качинского, доступ к фрагментам откроют в конце мая. Об этом сообщается на сайте следом РФ.
"В конце марта этого года следствие РФ одобрило запрос от компетентных органов Республики Польша на очередной осмотр обломков польского президентского самолета Ту-154М. Согласно достигнутой договоренности, в конце мая текущего года сотрудники СК России откроют для польских представителей доступ к агрегатам, промежуточного узла и конструктивных элементов Ту-154М, хранящихся в Смоленске на аэродроме Смоленск (Северный)", - говорится в сообщении.
Обломки самолета продолжают носить статус вещественных доказательств, расследование на сегодня не завершено.
Ранее подкомиссия, которая повторно изучает обстоятельства Смоленской катастрофы, заявила, что Россия препятствует расследованию обстоятельств трагедии.
Ранее Европа выдвинула России жесткое требование относительно Смоленской катастрофы.
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