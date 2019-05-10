У рамках щорічного "Дня меланоми в Україні" 10 травня у Києві пройдуть безкоштовні обстеження населення на рак шкіри та меланому - одну з найнебезпечніших злоякісних пухлин.

Ініціатором проведення безкоштовних оглядів населення на предмет раннього виявлення злоякісних захворювань шкіри є Заслужений лікар України, доктор медичних наук, Голова комітету ВРУ з питань охорони здоров'я, професор та громадський діяч Ольга Богомолець, котра 2008 року приєднала Україну до проекту "Євромеланома" та стала його координатором в Україні.

Безкоштовну діагностику можна буде пройти в Інституті дерматології та косметології доктора Богомолець за адресою бульвар Тараса Шевченка, 17.

Для цього необхідно буде здійснити попередній запис по телефону: (044) 383-26-97.

Огляди розпочнуться о 09.00 та триватимуть до 18.00.

"Всього за 10 років (2009-2018 рр.) проведення Дня діагностики меланоми в Україні було оглянуто 379 360 осіб, серед яких було виявлено 1168 меланоми і 3541 випадків раку шкіри. Для прикладу, минулого 2018 року за один день оглядів по Україні попередній діагноз меланоми було встановлено у 214, рак шкіри - у 833 людей. Загалом було оглянуто 73 825 осіб по всій країні. Частина цих людей змогла отримати своєчасну медичну допомогу за місцем проживання - і тепер вони живі і здорові", - розповіла ініціатор проекту, народний депутат Ольга Богомолець.

На сьогодні завдяки спільній роботі лікарів, громадських організацій та ЗМІ з 2009 року, відколи в нашій державі було проведено перший День меланоми, смертність від цієї небезпечної пухлини вже вдалося знизити по всій країні на 15%. У планах організаторів - зменшити показники смертності ще на 15-20% протягом наступних п’яти років.

За словами Ольги Богомолець, "День меланоми в Україні" - один з елементів її комплексної стратегії з відновлення людського потенціалу країни, зменшення загальної смертності та збільшення тривалості здорового та якісного життя до 80+ років.

"Хочу ще раз підкреслити: не будьте байдужими до свого здоров'я та здоров'я своїх близьких. Рак і меланома виліковні, якщо діагноз поставлений вірно і лікування проведено своєчасно. Не дозволяйте зволіканням зменшити свої шанси на позитивний результат!" - наголошує ініціатор "Дня меланоми".