На Запоріжжі, де немає гір, - скелелазам усе ж є де помірятись у спритності та витривалості. Днями тут відбувся 21 Чемпіонат України з гірського туризму. Де саме змагалися та за що боролись - у репортажі наших кореспондентів.

"Отсекай страховку. Все. Груз цепляй!", - ось такими стрімкими гранітними скелями, вкрита фактично вся західна частина Хортиці. То ж острів на Дніпрі давно вже не просто туристичний об'єкт, а й місце справжніх спортивних баталій. Наразі - серед скелелазів.

Минулих вихідних тут зібралися команди зі спортивного гірського туризму з усієї країни. Учасники не просто підкорюють скелі, а й виконували складні технічні вправи. Одна з яких - порятунок в горах.

"Самовывоз спортсменов из трещин. Условных трещин. Это различные виды транспортировки условно-пострадавшего в коконе. За спиной сопровождающего и так далее", - розповідає Олександр Штіфман, головний суддя Чемпіонату України зі спортивного гірського туризму, Запоріжжя.

Самі ж скелелази кажуть - сила м'язів тут не завжди головне.

"Перш за все, треба багато думати, продумувати тактику. Це те, що заставляє працювати мозок", - зазначив Сергій Русовець, учасник Чемпіонату України зі спортивного гірського туризму, Київ.

Раніше подібні змагання проходили в Криму. Але наразі спортсмени задоволені й крутосхилами та урвищами Хортиці.

"Конечно, в Украине есть еще несколько точек для проведения соревнований. Ну, например, в Южно-Украинское. Но, с точки зрения дистанции, - может быть там горные препятствия могут лучше получиться из-за длинных маршрутов. Ну а если взять комплексную оценку, то мне кажется, Хортица - самое удачное место", - переконаний Павло Михайлюк, учасник Чемпіонату України зі спортивного гірського туризму, Київ.

Попри складність завдань, кажуть спортсмени, - гірський туризм - до снаги і слабкій статі.

"На самом деле, это очень интересно. Захватывает опасность, экстрим, адреналин. Люди всегда тяготели к чему-то такому, необычному, опасному", - говорить Олена Хомякова, учасник Чемпіонату України зі спортивного гірського туризму, Черкаси.

Учасники також говорять - долають скелі не лише заради адреналіну та "золота" змагань.

"В основном мы уже ездим не ради побед, а ради того, чтобы получить удовольствие от дистанции и пообщаться вечером. Потому что мы видимся только на соревнованиях - раз в два месяца, условно говоря", - зазначив Павло Михайлюк, учасник Чемпіонату України зі спортивного гірського туризму, Київ.

А ще, - в один голос запевняють учасники, - Хортиця - місце енергетичної сили. То ж після фізичного навантаження можна зайнятись і медитацією.