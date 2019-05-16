Новый рынок электроэнергии, запуск которого запланирован на начало июля 2019 года, не должен повлиять на тарифы для населения. Об этом заявил гендиректор ОП "Энергоатом-Трейдинг" Сергей Бедин сегодня во время круглого стола, посвященного запуску нового энергорынка.

"Мы при совместной рабочей группе Минэнерго высказались, что готовы участвовать в поддержании тарифов для населения. То есть новый рынок не должен привести к росту тарифов для населения", - отметил Сергей Бедин.

По его словам, "Энергоатом" давно ожидает открытия рынка электроэнергии, а тарифы "Энергоатома" сегодня в разы ниже цены оптово-розничного рынка.

"Мы очень надеемся на открытие рынка. Мы ожидаем получить платежеспособных трейдеров, поставщиков и потребителей", - подчеркнул Сергей Бедин.