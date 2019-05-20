Великобритания изменила правила въезда в страну [ Редактировать ]
Начиная с понедельника, 20 мая Великобритания изменила правила въезда туристов в страну, сообщает "УНН".
Великобритания отменяет необходимость заполнения бумажных миграционных карт для туристов, прибывших в страну. Большинство данных теперь можно заполнять онлайн.
Такой шаг должен помочь бороться с вызовами пассажиропотока, который постоянно растет. В то же время британские профсоюзы опасаются, что такой шаг может привести к ослаблению контроля на границе.
Ранее все, кто прибывает в Великобританию из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону, должны были заполнять бумажную миграционную карту, в которой указывается цель визита и условия пребывания. Ежегодно в Британии печатали около 11 млн таких карточек.
Ранее сообщалось, что украинцы получат безвиз с еще одной страной.
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