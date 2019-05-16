В среду, 15 мая в Лондоне было подписано Соглашение между Правительствами Украины и Содружеством Доминики об отмене визовых требований, сообщает "УНН".

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Сообщается, что положениями указанного Соглашения предусматривается, что граждане Украины и граждане Содружества Доминики, которые пользуются действительными паспортами, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой стороны в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней.



О дате вступления в силу Соглашения в посольстве пообещали сообщить дополнительно.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения о безвизовом режиме с Доминикой.