Украинцы получат безвиз с еще одной страной [ Редактировать ]
В среду, 15 мая в Лондоне было подписано Соглашение между Правительствами Украины и Содружеством Доминики об отмене визовых требований, сообщает "УНН".
Сообщается, что положениями указанного Соглашения предусматривается, что граждане Украины и граждане Содружества Доминики, которые пользуются действительными паспортами, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой стороны в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней.
О дате вступления в силу Соглашения в посольстве пообещали сообщить дополнительно.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения о безвизовом режиме с Доминикой.
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