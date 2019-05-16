В Британии на пляж выкинуло сотню мертвых акул (видео) [ Редактировать ]
В Великобритании гуляющие по пляжу люди были ошеломлены, когда увидели, как волнами на берег выносит десятки мертвых акул. В целом очевидцы насчитали сотню мертвых рыб, сообщает Metro.
"Какое же грустное зрелище. В какой-то момент я перестала их считать, поскольку каждая новая волна приносила все больше трупов", - отметила одна из очевидцев.
Специалисты полагают, что в видео показана европейская кунья акула. Она наиболее распространена в прибрежных водах Уэльса. Они также опасаются, что акулы стали жертвами браконьеров, поскольку у них не было плавников.
Браконьеры, по информации издания, часто вылавливают акул, после чего обрезают им плавники и отпускают. Их они потом продают на китайском рынке, где плавники используются для создания медицинских препаратов. Из-за этой охоты ежегодно погибают до ста миллионов акул.
Отпущенная в воду рыба, лишенная плавников, погружаются на дно, где становится легкой добычей для хищников.
Раньше сообщалось о том, что в Австралии убьют около двух миллионов кошек.
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