Гроза зі зливою "полонила" десятки дітей [ Редактировать ]
На Хмельниччині дві сотні дітей опинилися у водяній пастці. У селі Черче відбувався чемпіонат області зі спортивного туризму серед школярів. Раптово почалася гроза зі зливою, й річка Смотрич вийшла з берегів.
Учні, які перед негодою встигли переправитись на інший бік, самотужки повернутися назад не могли.
Заблокованими опинилися 201 дитина та 53 дорослих. Рятувальники облаштували канатну і човнову переправи, ніхто не постраждав.
по теме
Негода на Львівщині: підтоплені десятки господарств
Через сильні дощі на Львівщині підтоплені десятки господарств - подекуди висота води сягає півметра
Негода накоїла лиха в Україні
Синоптики застерігають - нищівна стихія може повернутися. Житомирщину й Рівненщину продовжує заливати
Масштабна повінь накоїла лиха на Прикарпатті
Сильний проливний дощ накрив Івано-Франківськ та приміські села напередодні ввечері. У річках стрімко почала підніматися вода - в одному із сіл вода перелилася через дамбу
Повінь на Прикарпатті підтопила сотні осель
За п'ять годин випала півмісячна норма дощу. Потужний потік води ринув через дамбу у чотирьох місцях
На Прикарпатті повінь зруйнувала мости та дороги
Найбільше страждають від стихії гірські райони - там є загроза сходження селевих потоків, а за прогнозами синоптиків, - вода в річках підніматиметься і далі