На Хмельниччині дві сотні дітей опинилися у водяній пастці. У селі Черче відбувався чемпіонат області зі спортивного туризму серед школярів. Раптово почалася гроза зі зливою, й річка Смотрич вийшла з берегів.

Учні, які перед негодою встигли переправитись на інший бік, самотужки повернутися назад не могли.

Заблокованими опинилися 201 дитина та 53 дорослих. Рятувальники облаштували канатну і човнову переправи, ніхто не постраждав.