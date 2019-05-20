Астрологи назвали три знака зодиака, отличающихся подлостью.

Рак

Этот знак не способен простить обидчику прокол, задевший его самого. Рак умеет манипулировать и оказывать на неприятного для него человека давление. Люди, рожденные под этим созвездием, предпочитают после ссоры играть с моралью, они могут заставить мучиться от угрызений совести.

Козерог

Козерога сложно обидеть, но если вам это удастся, будьте готовы к агрессии. Этот знак Зодиака посчитает, что имеет полное право ответить вам подлостью. Он будет рад сделать так, чтобы у обидчика испортилось настроение.

Лев

Этот знак ведет себя как король, поэтому и гнев у него королевский. Подсознательно он требует к себе уникального, соответствующего отношения. Если Льва обидеть, он даст сдачу. Возможно, до прямой подлости он не опустится, но вполне может создать неприятности, особенно, когда его захлестнут эмоции.

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